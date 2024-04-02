Директора подразделения «Росатома» арестовали за взятку

Топ-менеджера структурного подразделения ГК «Росатом» заключили под стражу до 26 мая 2024 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и принял решение заключить под стражу топ-менеджера ГК «Росатом» Геннадия Сахарова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Директору предъявили обвинения по ч. 6 ст. 290 УК и отправили под стражу до 26 мая 2024 года. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

Геннадий Сахаров был директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе в структурном подразделении ГК «Росатом».

В деле есть еще один фигурант — первый заместитель генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе, которого обвиняют в даче взятки.