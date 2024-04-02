Оставленная в рабочем компьютере флешка с электронной подписью «стоила» коммерсанту 2+ млн рублей

В дежурную часть «Ачинский» полиции обратился мужчина 1985 г.р. с заявлением о хищении с его счета свыше 2 миллионов рублей.

Сотрудники ОВД установили, что потерпевший является предпринимателем. К его рабочему компьютеру подключена флеш-карта с электронной подписью, с помощью которой его работница проводила расчетные операции. Со слов женщины, в течение дня компьютер завис, и ей пришлось обратиться за помощью к специалисту. Программист установил, что удаленным способом неизвестные через интернет подключились к рабочей системе потерпевшего и благодаря включенной флеш-карте с электронной подписью оформили платежные документы на сумму свыше 2 млн рублей.

Как только потерпевший обратился за помощью, следователи направили запрос в финансовую организацию г. Казани по блокировке счета с последующим возвратом денежных средств. Благодаря данным действиям удалось не допустить перевода денег мошенникам.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК — кража. Сейчас устанавливают причастных к совершению противоправных деяний.