Экологическое законодательство

Российский экологический оператор: нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов. Экологи, Минприроды и ФНС поддерживают идею перейти на электронные чеки и не печатать бумажные.
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Российский экологический оператор (РЭО) предлагает отказаться от пластиковых бонусных карт в пользу цифровых приложений, а также от бумажных чеков.

Предприятия сферы обслуживания необходимо стимулировать к внедрению информационных решений, позволяющих отказаться от использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков, — сообщили в пресс-службе РЭО.

В апреле 2024 года РЭО направит концепцию по минимизации образования отходов в федеральные органы исполнительной власти. Правительство до конца года ее утвердит и создаст дорожную карту с конкретными мероприятиями и сроками их исполнения.

Проект концепции по минимизации образования отходов в РФ был вынесен на обсуждение с бизнес-сообществом и общественностью. Этой концепцией мы хотим показать правительству, какие необходимо реализовать меры для того, чтобы отходы вообще не образовывались, — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Концепция затрагивает 5 основных направлений для сокращения отходов:

  • продление жизненного цикла товаров;

  • поэтапный отказ от одноразовых товаров и упаковки в пользу многоразовой продукции;

  • развитие систем совместного использования вещей;

  • сокращение объемов пищевой продукции с истекшим сроком годности;

  • популяризация ответственного использования.

Недавно мы писали, что Минприроды предлагает правительству полностью отказаться от бумажных кассовых чеков и пользоваться только электронными аналогами. Идею уже поддержали в ФНС и в Российском экологическом операторе.

Комментарии

4
  • Сергей

    Полностью поддерживаю и в качестве первых шагов предлагаю:
    1.Бессрочные электронные подписи.
    2 Бессрочные ФН.

  • Astrasol

    и от бумажных чеков?) интересно, кто это может лоббировать)) я за прошедшие полгода примерно 1,5 т.р. вернула себе, как грится, "не отходя от кассы", проверяя цены в чеках с тем, что было на полке)

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Экологическое законодательство

Российский экологический оператор: нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов. Экологи, Минприроды и ФНС поддерживают идею перейти на электронные чеки и не печатать бумажные.

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