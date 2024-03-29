Российский экологический оператор: нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов. Экологи, Минприроды и ФНС поддерживают идею перейти на электронные чеки и не печатать бумажные.

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает отказаться от пластиковых бонусных карт в пользу цифровых приложений, а также от бумажных чеков.

Предприятия сферы обслуживания необходимо стимулировать к внедрению информационных решений, позволяющих отказаться от использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков, — сообщили в пресс-службе РЭО.

В апреле 2024 года РЭО направит концепцию по минимизации образования отходов в федеральные органы исполнительной власти. Правительство до конца года ее утвердит и создаст дорожную карту с конкретными мероприятиями и сроками их исполнения.

Проект концепции по минимизации образования отходов в РФ был вынесен на обсуждение с бизнес-сообществом и общественностью. Этой концепцией мы хотим показать правительству, какие необходимо реализовать меры для того, чтобы отходы вообще не образовывались, — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Концепция затрагивает 5 основных направлений для сокращения отходов:

продление жизненного цикла товаров;

поэтапный отказ от одноразовых товаров и упаковки в пользу многоразовой продукции;

развитие систем совместного использования вещей;

сокращение объемов пищевой продукции с истекшим сроком годности;

популяризация ответственного использования.

Недавно мы писали, что Минприроды предлагает правительству полностью отказаться от бумажных кассовых чеков и пользоваться только электронными аналогами. Идею уже поддержали в ФНС и в Российском экологическом операторе.