Российский экологический оператор: нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает отказаться от пластиковых бонусных карт в пользу цифровых приложений, а также от бумажных чеков.
Предприятия сферы обслуживания необходимо стимулировать к внедрению информационных решений, позволяющих отказаться от использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков, — сообщили в пресс-службе РЭО.
В апреле 2024 года РЭО направит концепцию по минимизации образования отходов в федеральные органы исполнительной власти. Правительство до конца года ее утвердит и создаст дорожную карту с конкретными мероприятиями и сроками их исполнения.
Проект концепции по минимизации образования отходов в РФ был вынесен на обсуждение с бизнес-сообществом и общественностью. Этой концепцией мы хотим показать правительству, какие необходимо реализовать меры для того, чтобы отходы вообще не образовывались, — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Концепция затрагивает 5 основных направлений для сокращения отходов:
продление жизненного цикла товаров;
поэтапный отказ от одноразовых товаров и упаковки в пользу многоразовой продукции;
развитие систем совместного использования вещей;
сокращение объемов пищевой продукции с истекшим сроком годности;
популяризация ответственного использования.
Недавно мы писали, что Минприроды предлагает правительству полностью отказаться от бумажных кассовых чеков и пользоваться только электронными аналогами. Идею уже поддержали в ФНС и в Российском экологическом операторе.
Комментарии4
даешь переход с трехслойной туалетной бумаги на однослойную!
многоразовой, совместного использования😂😂
Полностью поддерживаю и в качестве первых шагов предлагаю:
1.Бессрочные электронные подписи.
2 Бессрочные ФН.
и от бумажных чеков?) интересно, кто это может лоббировать)) я за прошедшие полгода примерно 1,5 т.р. вернула себе, как грится, "не отходя от кассы", проверяя цены в чеках с тем, что было на полке)