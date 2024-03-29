😠 Если ИП на УСН «доходы» закроется в январе 2025 года, его вычет на взносы 1% просто сгорит. Бухгалтеры возмущены

Мы подготовили таблицу по учету взносов ИП для уменьшения налога по УСН «доходы» в 2024 году. Она здесь.
Бухгалтеры активно обсуждают эти правила в сообществе «Клерка» Вконтакте. Присоединяйтесь и вы.
Вот что пишет, например, наша подписчица:
Было бы логично уменьшать налог текущего года на взносы 1% за текущий год — ведь они начислены именно от дохода этого года. Но по нормам НК этого делать нельзя.
А в следующем году у ИП во-первых, может быть низкий доход и прошлогодние взносы просто «не уместятся» в размер вычета. А во-вторых, как заметила наша читательница, ИП может вообще прекратить деятельность. В этом случае взносы он платит, а на вычет взять не может.
Взносы 1% за 2023 год ФНС разрешила учитывать при расчете налога как за 2023, так и за 2024 год (по выбору). Но для взносов за 2024 год такой индульгенции не было.
Никаких разъяснений ФНС на этот счет пока не выпускала. А ИП их ждут и надеются на лучшее.
Присоединяйтесь к обсуждению в сообществе «Клерка» Вконтакте!
Комментарии1
ФНС подозрительно долго молчит. Может думают? Учитывать взносы 1%, рассчитанные от дохода одного года, для уменьшения дохода другого года - это изначально была плохая идея