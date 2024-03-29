😠 Если ИП на УСН «доходы» закроется в январе 2025 года, его вычет на взносы 1% просто сгорит. Бухгалтеры возмущены

Взносы ИП 1% за 2024 год налог по УСН за 2024 год не уменьшают. Они пойдут на уменьшение налога только за 2025 год. Если конечно там будет, что уменьшать.

Мы подготовили таблицу по учету взносов ИП для уменьшения налога по УСН «доходы» в 2024 году. Она здесь.

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Вот что пишет, например, наша подписчица:

Было бы логично уменьшать налог текущего года на взносы 1% за текущий год — ведь они начислены именно от дохода этого года. Но по нормам НК этого делать нельзя.

А в следующем году у ИП во-первых, может быть низкий доход и прошлогодние взносы просто «не уместятся» в размер вычета. А во-вторых, как заметила наша читательница, ИП может вообще прекратить деятельность. В этом случае взносы он платит, а на вычет взять не может.

Взносы 1% за 2023 год ФНС разрешила учитывать при расчете налога как за 2023, так и за 2024 год (по выбору). Но для взносов за 2024 год такой индульгенции не было.

Никаких разъяснений ФНС на этот счет пока не выпускала. А ИП их ждут и надеются на лучшее.

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