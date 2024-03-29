📌 Как ИП на УСН «доходы» в 2024 году уменьшать налог на фиксированные взносы: таблица

Смотрите в нашей таблице, как учитывать взносы ИП для уменьшения налога по УСН «доходы» в 2024 году.
Взносы
Порядок уменьшения налога
Фиксированные взносы ИП за 2022 год
Уменьшают налог за 2024 год, если уплачены в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году)
Взносы 1% за 2022 год
Уменьшают налог за 2024 год, если уплачены в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году)
Фиксированные взносы ИП за 2023 год
Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году
Взносы 1% за 2023 год
Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты (в той части, в которой они не были учтены в уменьшение налога в 2023 году)
Фиксированные взносы ИП за 2024 год
Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты
Взносы 1% за 2024 год
Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году (если правила учета не изменятся).
Эти взносы будут уменьшать налог за 2025 год.
Напомним правила для 1-го квартала:
ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года на все годовые взносы, а не только на 1/4.
Если взносы ИП полностью перекрывают аванс по УСН за 1 квартал, сдавать уведомление по ЕНП не надо.
ИП на УСН «доходы» может не платить фиксированные взносы в марте.
Ликбез по фиксированным взносам-2024 в формате «вопрос-ответ» смотрите здесь.
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