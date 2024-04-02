Инвестиции в туризм превысили 800 млрд рублей

К 2030 году число туристических поездок по стране должно вырасти до 140 миллионов. Бизнесмены уже вкладывают средства в развитие гостиничных комплексов.

В 2023 году предприниматели вложили в туристическую отрасль более 800 млрд рублей. Это на треть больше, чем в 2022 году.

Минэкономразвития связывает такой результат с реализацией национальных проектов, которые предоставляют поддержку бизнесу. Например, по решению президента выделили дополнительные 11 млрд рублей по программе субсидирования строительства модульных гостиниц. Об этом сказано на сайте министерства.

Растет инвестиционная активность… Было введено 12,5 тысяч новых номеров, рост за год – плюс 10%, — заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Для гостиничного бизнеса действует еще одна поддержка по проекту «Малое и среднее предпринимательство»: в 2023 году предприниматели получили кредиты с зонтичными поручительствам МСП на сумму больше 24 млрд рублей.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил к 2030 году увеличить число туристических поездок по стране до 140 млн. В 2023 году число таких туров составило 78 млн.