Центробанк снова продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Ограничения на денежные переводы за границу будут действовать еще 6 месяцев — до 30 сентября 2024 года.

С 1 апреля до 30 сентября 2024 года жители России и нерезиденты из дружественных стран смогут отправлять деньги на счета в зарубежных банках, но не больше 1 млн долларов США или эквивалент в другой валюте.

Суммы переводов определяют по официальному курсы на дату, когда банк принял поручение об операции.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, — сказано на сайте ЦБ.

Все нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за рубеж средства в размере своей заработной платы.

Банки недружественных стран могут переводить деньги в рублях с использованием корсчетов, открытых в российских кредитных организациях.