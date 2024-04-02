Клиенты Райффайзенбанка не могут отправить деньги в приложении

Пользователи жалуются, что в приложении Райффайзенбанка не работают денежные переводы по номеру телефона и между счетами.

В мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой. Пользователи не могут перевести деньги по номеру телефона и между счетами.

Сейчас у пользователей могут быть сложности с переводами по номеру телефона и между счетами в приложении «Райффайзен Онлайн». Мы уже занимаемся решением, — сказали в пресс-службе банка.

Последний сбой в работе мобильного приложения банка был в конце февраля 2024 года. Тогда пользователи не могли войти в аккаунт, оплатить мобильную связь и другие услуги. Специалисты связывали это с отзывом банковской лицензии у банка «Киви», через который часть компаний проводила платежи.