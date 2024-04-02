⚡️ Итоги дня: дачники начали скупать рассаду, Кустурица задумался о гражданстве РФ, Москва продает помещения в исторических зданиях

Собрали интересные новости за 29 марта в кратком дайджесте:

Продажи рассады в онлайн-магазинах уже выросли на 12%. Лидером продаж стали саженцы голубики — спрос на них вырос на 74%. Примерно также растут продажи мяты и пиона.

В Красноярске начали серийное производство вездеходов-амфибий под брендом «Варяг». Техника нужна спасательным и специальным службам.

УАЗ возобновил продажи экспедиционных версий «Буханки» и «Хантера». Автомобили запустили по многочисленным запросам со стороны корпоративных и частных клиентов.

Москва выставит на торги 10 помещений в исторических зданиях. Власти планируют продать помещения площадью от 29,1 до 558,5 квадратных метров в 6 объектах культурного наследия (ОКН).

Режиссер Эмир Кустурица не исключил, что может получить паспорт РФ. У него уже есть гражданство Франции и Сербии. Также он планирует снять новый фильм «Инженер легких прогулок» в Сочи.

Квартиры в новостройках Подмосковья подорожали на 10%. Наибольшее увеличение средней стоимости квартиры заметили в Красногорске — рост на 20,2%, до 9,6 млн рублей.

Владелец разработчика российской операционной системы Astra Linux Фролов стал долларовым миллиардером. «Группа Астра» создает программы для госструктур.

С 31 марта Болгария и Румыния начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Присоединения к шенгенской зоне эти две страны ждали более 10 лет.