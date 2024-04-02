Бюджетные учреждения будут штрафовать за просроченные отчеты по валютным операциям

Бюджетным организациям за несвоевременную сдачу отчетности по валютным операциям грозит штраф до 50 000 рублей.

Минфин предложил внести изменения в ст. 15.25 КоАП и штрафовать федеральные государственные бюджетные учреждения, которые невовремя сдают отчетность по валютным операциям.

Новые штрафы грозят бюджетным организациям, счета которых открыты в Федеральном казначействе. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Нарушителей за просроченные отчеты по валютным операциям будут штрафовать от 40 000 до 50 000 рублей, должностные лица заплатят от 4000 до 5000.

Если поправки примут, нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.