Читатели «Клерка» начнут разбираться в автоматизации сквозных бизнес-процессов

Автоматизация для многих бухгалтеров кажется чем-то сложным и непонятным, но компания Северсталь ЦЕС в своем блоге докажет, что цифровые продукты и IT-сервисы существенно облегчают бизнес-процессы.

Компания «Северсталь – Центр Единого Сервиса» начала вести свой блог на «Клерке». Теперь читатели смогут узнать про все новинки в области консалтинга, аутсорсинга и автоматизации сквозных бизнес-процессов.

Для Северсталь ЦЕС аналитика и современные технологии — одни из ключевых инструментов и условий работы.

Наш подход к работе с клиентами направлен на то, чтобы брать в работу сложные, зачастую исторически сложившиеся практики организации процессов и повышать их эффективность, достигая при этом максимального синергетического эффекта аутсорсинга нескольких функциональных направлений, — сказано на сайте компании.

Специалисты расскажут, как быстро и грамотно вести бизнес-процессы, что можно трансформировать для достижения большей эффективности предприятия.

С компанией сотрудничают больше 1,2 тыс. профессионалов в сфере HR, финансов и закупок, на обслуживании больше 120 000 клиентов.

В 2022 году Северсталь ЦЕС заняла 3-е место в рейтинге RAEX среди компаний, которые оказывают услуги в сфере аутсорсинга в рэнкинге.