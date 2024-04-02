Набиуллина: цель Центробанка — защита реальных доходов людей

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы защитить доходы людей от инфляции, а также обеспечить сбалансированный рост экономики страны.

Центробанк представил в Госдуме отчет о работе за 2023 год. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что политика ЦБ направлена на защиту реальных доходов населения и создание условий для роста экономики.

Также она добавила, что несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики рост кредитования в 2023 года стал рекордным. Регулятор вводит ограничения, чтобы избежать чрезмерной закредитованности населения. Об этом сказано на сайте ЦБ.

В главном наша политика остается неизменной — это защита реальных доходов людей и создание условий для сбалансированного роста экономики. Такого роста, который приводит к повышению благосостояния граждан. Этим ценностям Банк России продолжит следовать и в дальнейшем, — сказала Эльвира Набиуллина.

Повышение ключевой ставки остановило разгон инфляции и благоприятно сказалось на стабилизации рубля. Одной из важнейших задач 2024 года Центробанк считает разблокировку активов российских инвесторов и создание благоприятного климата для долгосрочных инвестиций.