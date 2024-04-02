Местные власти станут активнее убирать незаконные рекламные конструкции

Заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова на заседании экспертного совета по вопросам законодательства о рекламе заявила, что контролировать демонтаж незаконных рекламных конструкций органы должны местного самоуправления.

Владельцы рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения, получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов.

Закон о рекламе не допускает установку и эксплуатацию рекламной конструкции без соответствующего разрешения. Такая конструкция подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления. Если владелец незаконной рекламной конструкции не выполняет предписание, местная администрация должна демонтировать такую конструкцию самостоятельно. При этом орган местного самоуправления имеет право обратиться за возмещением денежных средств, затраченных на проведение работ.

ФАС напомнила, что неисполнение этой обязанности органом местного самоуправления может подпадать под признаки нарушения закона о защите конкуренции. В этом случае Служба выдает администрации предупреждение и возбуждает антимонопольное дело при его неисполнении.

В 2023 году антимонопольные органы при оценке соблюдения антимонопольного законодательства в 18 регионах выдали 142 предупреждения органам местного самоуправления в отношении 2228 незаконных конструкций. На данный момент 91 предупреждение в отношении 295 конструкций исполнено.

ФАС продолжит контроль за устранением незаконно размещенных рекламных конструкций.