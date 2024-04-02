Wildberries временно закрывает ПВЗ в Белгородской области

Для обеспечения безопасности клиентов, менеджеров и партнеров маркетплейс временно приостановил работу пунктов выдачи заказов в Белгороде.

Маркетплейс Wildberries решил временно закрыть часть пунктов выдачи заказов в Белгородской области, чтобы сохранить безопасность сотрудников, партнеров и покупателей.

Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало … Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе, — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Заказы клиентов, которые уже находятся в пути на закрытые ПВЗ, будет можно отменить или выбрать другой пункт для их получения. Деньги за обратную доставку с покупателей снимать не будут.

Мы уже прозвонили каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес, — сказано в сообщении.

Кроме того, маркетплейс бессрочно продлил хранение товаров на полках всех ПВЗ Белгорода и области.