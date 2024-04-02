С 1 апреля юрлица и ИП смогут платить через СБП

С завтрашнего дня в России начнётся массовая раскатка B2B-переводов через СБП между юрлицами и ИП.
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С 1 апреля 2024 года банки обязаны использовать СБП для обеспечения возможности осуществления платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением платежей по поручению или в пользу юридических лиц, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства)

Об этом говорится в Указании Банка России от 12 января 2023 г. № 6358-У

Технология должна давать возможность оплачивать по QR, круглосуточно, 24/7, с мгновенным поступлением денег на счёт и мгновенными возвратами. Пилот шёл с конца 2021 года.

Так же, как в случае физлиц, банки внедряют эту возможность в обязательном порядке — в соответствии с январским постановлением ЦБ. Отличие в том, что комиссии устанавливают сами банки, а не регулятор.

Для рынка это большой плюс и понятная мотивация для инвестиций.

К 1 октября крупные банки — участники СБП, не имеющие возможности предоставлять услугу через мобильные приложения, должны будут встроить её в свои интернет-банки.

Для предпринимателей это выгодный и быстрый способ расчётов, но будут некоторые ограничения. Переводы по СБП будут недоступны для платежей по поручению, в пользу юрлиц с лицевыми счетами в территориальных органах Федерального казначейства и для предпринимателей, имеющих в банке только счёт по вкладу.

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С 1 апреля юрлица и ИП смогут платить через СБП

С завтрашнего дня в России начнётся массовая раскатка B2B-переводов через СБП между юрлицами и ИП.

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