Экспортеры должны подтверждать НДС 0% реестрами по новому формату

Хотя новые форматы реестров для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте официально начинают действовать только с 01.07.2024, применять их надо уже сейчас – с 01.04.2024.

Об этом сообщает ФНС в письме от 26.03.2024 № ЕА-4-15/3388@.

С 01.01.2024 для подтверждения ставки 0% по НДС при экспорте товаров вместо документов надо сдать реестры в электронной форме. В них есть сведения из контрактов и деклараций на товары.

Новые форматы реестров утверждены приказом ФНС от 26.12.2023 № ЕД-7-15/1003@. Он начинает действовать с 01.07.2024.

Есть еще письмо ФНС от 18.01.2024 № ЕА-4-15/440@ о рекомендованных формах и форматах реестров.

Указания от ФНС такие:

вышеназванное письмо отменяется;

с отчета за 1 квартал с 1 апреля надо применять формат из вышеназванного приказа (невзирая на то, что вступление в силу у него только с 1 июля).

Напомним, на сайте ФНС работает «Офис экспортера», в котором можно формировать реестры.

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