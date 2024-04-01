Самозанятые

👆 ФНС: если компании постоянно нужны услуги самозанятых, надо просто принять нужных сотрудников в штат

Имеют место случаи, когда организации и ИП вместо оформления трудовых отношений привлекают к выполнению работ плательщиков НПД. Идет одновременное нарушение налогового и трудового законодательства. Как исключить налоговые риски, пояснили налоговики.
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Региональная УФНС приводит перечень рекомендаций:

  • оценивать характер, объем и длительность работ для которых привлекают самозанятых. Если есть систематическая потребность в конкретном виде работ, надо включить в штатное расписание должность такого специалиста и принять его на работу.

  • не заключать договоры со своими бывшими работниками в статусе самозанятых, если с даты увольнения прошло менее 2 лет;

  • оформлять договор с самозанятым только в том случае, если нужен определенный объем работ, а не постоянные взаимоотношения. Самозанятый должен получать оплату за конкретный результат, а не за текущую работу;

  • не заключать с самозанятыми договоры на выполнение работ, не разрешенных для них законом № 422-ФЗ);

  • перед оплатой по ИНН проверять актуальность статуса плательщика НПД на сайте npd.nalog.ru;

  • при каждой оплате запрашивать у самозанятого чек из приложения «Мой налог»;

  • для учета в составе расходов и подтверждения объема, периода и даты выполненных работ (услуг) оформлять акты с самозанятым.

Комментарии

2
  • бух2007

    если вам нужны одни и те же материалы, не покупайте их. Наймите сотрудников, сырье, оборудование, и пусть они делают сами эти материалы) 😄

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