👆 ФНС: если компании постоянно нужны услуги самозанятых, надо просто принять нужных сотрудников в штат

Региональная УФНС приводит перечень рекомендаций:

оценивать характер, объем и длительность работ для которых привлекают самозанятых. Если есть систематическая потребность в конкретном виде работ, надо включить в штатное расписание должность такого специалиста и принять его на работу.

не заключать договоры со своими бывшими работниками в статусе самозанятых, если с даты увольнения прошло менее 2 лет;

оформлять договор с самозанятым только в том случае, если нужен определенный объем работ, а не постоянные взаимоотношения. Самозанятый должен получать оплату за конкретный результат, а не за текущую работу;

не заключать с самозанятыми договоры на выполнение работ, не разрешенных для них законом № 422-ФЗ);

перед оплатой по ИНН проверять актуальность статуса плательщика НПД на сайте npd.nalog.ru;

при каждой оплате запрашивать у самозанятого чек из приложения «Мой налог»;