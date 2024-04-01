👆 ФНС: если компании постоянно нужны услуги самозанятых, надо просто принять нужных сотрудников в штат

Региональная УФНС приводит перечень рекомендаций:
оценивать характер, объем и длительность работ для которых привлекают самозанятых. Если есть систематическая потребность в конкретном виде работ, надо включить в штатное расписание должность такого специалиста и принять его на работу.
не заключать договоры со своими бывшими работниками в статусе самозанятых, если с даты увольнения прошло менее 2 лет;
оформлять договор с самозанятым только в том случае, если нужен определенный объем работ, а не постоянные взаимоотношения. Самозанятый должен получать оплату за конкретный результат, а не за текущую работу;
не заключать с самозанятыми договоры на выполнение работ, не разрешенных для них законом № 422-ФЗ);
перед оплатой по ИНН проверять актуальность статуса плательщика НПД на сайте npd.nalog.ru;
при каждой оплате запрашивать у самозанятого чек из приложения «Мой налог»;
для учета в составе расходов и подтверждения объема, периода и даты выполненных работ (услуг) оформлять акты с самозанятым.
Комментарии2
самое логичное - оформлять с постоянными сотрудниками ТД, и проблем не будет)
если вам нужны одни и те же материалы, не покупайте их. Наймите сотрудников, сырье, оборудование, и пусть они делают сами эти материалы) 😄