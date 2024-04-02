При перепродаже автомобилей с 1 апреля НДС надо считать по-новому

С 1 апреля 2024 года меняется порядок исчисления НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов, ранее приобретенных у физлиц.

Налоговая база по НДС по ним – разница между ценой реализации с учетом НДС и ценой их приобретения (по ставке 20/120).

Ранее такой порядок распространялся только на первое звено цепочки продаж б/у авто, а при дальнейшей перепродаже НДС исчисляли уже с полной цены реализации.

С 1 апреля при дальнейшей перепродаже б/у транспортных средств от одного юрлица другому налоговая база по НДС определяется как межценовая разница.

То есть порядок исчисления НДС с межценовой разницы будет применяться на всех звеньях цепочки продаж б/у авто, если последним собственником, на которого было зарегистрировано транспортное средство, было физлицо.

При этом суммы НДС, предъявленные продавцом покупателю, учитываются в стоимости транспортного средства и к вычету у покупателя не принимаются.