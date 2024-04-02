Создана единая информсистема страхования

С 1 апреля 2024 года закон урегулировал создание в России автоматизированной информационной системы страхования.

По федеральному закону от 29.12.2022 № 594-ФЗ о единой системе страхования страховые компании обязаны передавать информацию в Автоматизированную информационную систему страхования — АИСС.

С 1 апреля 2024 года страховщики по ОСАГО, средств наземного транспорта (кроме ж/д), гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, жилых домов, квартир, иных видов жилых помещений, должны представлять информацию о страховании в АИС.

Физлица смогут получить сведения, содержащиеся в этой системе, в том числе о полисе ОСАГО, через портал «Госуслуги».

Закон будет способствовать повышению прозрачности информации для граждан.