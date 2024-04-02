В сервисе ФНС «Прозрачный бизнес» можно делать отбор компаний по разным критериям

Такая возможность есть в сервисе «Прозрачный бизнес».
Напомним, что недавно этот сервис дополнили информацией о применении предпринимателями специальных налоговых режимов. Ранее такая информация была только по организациям.
Такая возможность есть в сервисе «Прозрачный бизнес».
Напомним, что недавно этот сервис дополнили информацией о применении предпринимателями специальных налоговых режимов. Ранее такая информация была только по организациям.
Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года.
ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом. На конец 2023 года Налоговая служба официально зафиксировала 539,1 тысячу россиян со счетами в иностранных банках. Общее число таких счетов увеличилось в 2,6 раза.
ФНС в тестовом режиме запустила сервис получения электронных копий учредительных документов (устава) юрлиц из ЕГРЮЛ бесплатно. Чтобы скачать копии документов, вам понадобится регистрация на Госуслугах
Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года.
И-ха! Сегодня последний день для подачи отчетности. Радуемся, ведь счастье будет длиться недолго. Впереди раунд два — отчеты за первый квартал.
Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.
В письме Минфин от 22 декабря 2023 года № 03-07-07/124860 говорится, что если ИП переходит на ЕСХН повторно, то он может быть освобожден от НДС.
С 1 января 2023 года налоговая ввела единый налоговый счет — ЕНС. Ранее оплата начислений производилась согласно КБК каждого налога по отдельности,но теперь оплата осуществляется, путем внесения денежных средств на счет ЕНС единым платежом.
С 1 апреля 2024 года государство контролирует внесение информации о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения — ЕГИСЗ.
Вы можете сформировать список компаний по таким критериям как вид деятельности, регион, район, город, недостоверность сведений в отношении адреса, руководитель и т. д.
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С 1 апреля 2024 года начал действовать новый порядок подачи уведомлений о начале ведения отдельных видов предпринимательской деятельности.
Официально утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Они будут действовать с 2025 года, но фактически в 2024 году действуют такие же КС, только не по приказу, а по письму.
Разбираемся, какие выплаты положены сотруднику, как рассчитать их сумму и когда выплачивать.
По мнению Росреестра СМИ стали распространяться недостоверную информацию о том, как будет работать новый закон. Чтобы устранить неверное толкование, он разъяснил суть изменений и расставил все точки над «и».
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Многие граждане должны подавать декларацию 3-НДФЛ. Когда она необходима, в какие сроки сдается, по какой форме, когда нужно уплатить налог — на эти и многие другие вопросы ответим в нашем материале.
С 1 апреля 2024 года действует новый принцип оплаты долгосрочных поставок газа промышленными предприятиями.
В НК внесут изменения для справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков.
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