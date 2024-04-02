Число россиян с банковскими счетами за границей выросло на 70%

ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом. На конец 2023 года Налоговая служба официально зафиксировала 539,1 тысячу россиян со счетами в иностранных банках. Общее число таких счетов увеличилось в 2,6 раза.

ФНС получила данные о более 1,8 млн зарубежных счетов у 539 100 российских резидентов, которые имели счета в иностранных банках за рубежом, что на 70% больше, чем годом ранее. Данные о владельцах счетов налоговики получили в ходе ежегодного автоматического обмена информацией с иностранными государствами.

Таким образом, на одного налогового резидента России, имеющего зарубежные счета, приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за границей. Такой прирост, скорее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, — пишет РБК.

На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. Регулятор видит уход денег за рубеж, но не отслеживает, куда они потом направляются.