Транспортный налог

Предложили в 2 раза снижать транспортный налог за соблюдение ПДД

Хотят становить новую льготу по транспортному налогу для добросовестных водителей.

Если собственник автомобиля в течение 1 года ни разу не попадал на штраф за нарушение правил дорожного движения, ставку транспортного налога снизят на 50%.

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму. Предлагают внедрить эту норму с 01.01.2024.

В пояснительной записке говорится, что есть обширная система штрафов за нарушение правил дорожного движения, но нет норм, которые бы в должной мере поощряли добросовестных водителей, не создающих аварийных ситуаций.

Поэтому если водитель не нарушал ПДД, налог для него должен быть в 2 раза меньше.

Таким образом, будет законодательно поддержана культура вождения, которая создаст значительный стимул для водителей, отмечают авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Комментарии

2
  • Виктор

    Да отменить транспортный налог да и всё!
    Все равно существует акциз на бензин

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