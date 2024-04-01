✅ Что изменится в вычетах НДФЛ по поручению Президента

С 2025 года вырастет размер стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей и лимит дохода для него, а порядок предоставления будет беззаявительный.

Президент поручил правительству до 31 июля 2024 года разработать поправки в НК, которые в том числе касаются вычетов по НДФЛ.

С 2025 года размер стандартного налогового вычета на второго ребенка –вырастет с 1400 до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – с 3000 до 6000 рублей.

Более того, этот вычет хотят давать в беззаявительном порядке.

Сумма предельного дохода для применения стандартного вычета вырастет с 350 000 до 450 000 рублей в год.

Еще с 2025 года установят налоговый вычет по НДФЛ для сотрудников, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы ГТО.

Также проработают вопрос предоставление гражданам налогового вычета по НДФЛ в сумме вложений в долгосрочные финансовые инструменты, но не более 400 000 рублей в год.