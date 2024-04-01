✅ Что изменится в вычетах НДФЛ по поручению Президента

Президент поручил правительству до 31 июля 2024 года разработать поправки в НК, которые в том числе касаются вычетов по НДФЛ.
С 2025 года размер стандартного налогового вычета на второго ребенка –вырастет с 1400 до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – с 3000 до 6000 рублей.
Более того, этот вычет хотят давать в беззаявительном порядке.
Сумма предельного дохода для применения стандартного вычета вырастет с 350 000 до 450 000 рублей в год.
Еще с 2025 года установят налоговый вычет по НДФЛ для сотрудников, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы ГТО.
Также проработают вопрос предоставление гражданам налогового вычета по НДФЛ в сумме вложений в долгосрочные финансовые инструменты, но не более 400 000 рублей в год.
Комментарии6
вот радость для бухгалтера ((
Я не понял, со следующего года вычет на детей будет не правом, а обязанностью? Организациям придётся опрашивать сотрудников о количестве и возрасте детей? Нанимать частных детективов чтобы вычислять тех, кто решил не сообщать о рождении детей своему работодателю?
ага. Сначала ты проводишь следственные мероприятия, чтобы выяснить, что у них с трудовой книжкой, потому что ни бумажно, ни СТД-Р, ни СТД-СФР у них на руках нет, но клянутся, что у них ЭТК.
Потом, когда это следствие завершишь, начинай новое - выясняй, сколько у них детей и какие они по счету
С ума сойти - 364 руб. с каждого ребенка сэкономить можно будет (2800 х 13%)