Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Успейте записаться на онлайн-курсы со скидкой!

Мы продлили еще на 1 день акцию по продаже онлайн-курсов для бухгалтеров, а еще добавили в нее новый курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Успейте купить!
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Мы продлили выгодную акцию: у вас есть возможность купить онлайн-курсы по цене — 3690 рублей до 2 апреля включительно! И добавили скидку на супер-курс по УСН, он теперь тоже 3690 рублей.

Начните учиться уже сегодня!

Онлайн-курс — это возможность учиться в удобное время, для его прохождения вам не нужен диплом бухгалтера. За месяц обучения по 1-2 часа в день вы освоите необходимые навыки.

В программах курсов:

  • обучающие уроки с видео и конспектами ;

  • тесты для закрепления знаний и самопроверки;

  • полезные материалы.

Для акции мы выбрали самые популярные у бухгалтеров онлайн-курсы.

Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

В 2024 году упрощенкой пользуются много организаций, а в спецрежим внесли много изменений.

Из онлайн-курса вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Купить курс за 3690 руб.

Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования

Аналитика, бюджетирование, настройка, отчетность, основы — эксперты по управленческому учету научат решать эти вопросы.

Уроки построили на практике: добавили больше 30 таблиц и инструкций по управленке. Написали тесты для отработки навыков.

Купить курс за 3690 руб.

Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу

Если вы не применяете или неверно трактуете ФСБУ, то допускаете грубые ошибки в учете и отчетности. Налоговики учтут это при проверке и оштрафуют за грубые нарушения.

Вам не надо изучать 200+ страниц стандартов, мы все сделали за вас. Подготовили онлайн-курс на понятном языке, без канцеляризмов. Добавили 20+ инструкций, 15+ шаблонов, 10 тестов.

Купить курс за 3690 руб.

Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

ФАС и ФНС в 2024 году будут тщательно проверять работу площадок и их контрагентов. Продавцам необходима профессиональная помощь в налоговом и бухгалтерском учете, за которую они готовы хорошо платить.

Научим выбирать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.

Купить курс за 3690 руб.

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Ведение бизнеса

Уведомлять о начале ведения бизнеса и его закрытии нужно по-новому

С 1 апреля 2024 года начал действовать новый порядок подачи уведомлений о начале ведения отдельных видов предпринимательской деятельности.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Уведомление по ЕНП

🕖 На какие ошибки налоговики будут проверять уведомления по ЕНП. Эксперт: есть время подготовиться

Официально утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Они будут действовать с 2025 года, но фактически в 2024 году действуют такие же КС, только не по приказу, а по письму.

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Клерк
Кадровый учет

Какие выплаты положены сотруднику, уволенному из-за сокращении штата в 2024 году

Разбираемся, какие выплаты положены сотруднику, как рассчитать их сумму и когда выплачивать.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Жилищное законодательство

Росреестр разъяснил новый закон о перепланировках: СМИ неверно его толкуют

По мнению Росреестра СМИ стали распространяться недостоверную информацию о том, как будет работать новый закон. Чтобы устранить неверное толкование, он разъяснил суть изменений и расставил все точки над «и».

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Автоматизация управленческого учета

Пять идей для автоматизации управленческого учета в 2024 году

Сервисы для бухгалтера, которые упростят ведение оперативного учета, составление управленческих отчетов и демонстрацию бизнес-аналитики в режиме реального времени.

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Наталия Лукина
Пользователи интернета

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
МКПЦН-Консультант
3-НДФЛ

3-НДФЛ: вопросы исчисления НДФЛ и подачи декларации за 2023 год

Многие граждане должны подавать декларацию 3-НДФЛ. Когда она необходима, в какие сроки сдается, по какой форме, когда нужно уплатить налог — на эти и многие другие вопросы ответим в нашем материале.

3-НДФЛ: вопросы исчисления НДФЛ и подачи декларации за 2023 год
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Ведение бизнеса

Заработали новые правила оплаты газа

С 1 апреля 2024 года действует новый принцип оплаты долгосрочных поставок газа промышленными предприятиями.

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НК РФ

До 31 июля подготовят новые параметры налоговой системы

В НК внесут изменения для справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков.

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НДФЛ

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо уплатить НДФЛ с процентов по вкладам. Плательщики негодуют

ФНС в 2024 году разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам в банках за 2023 год.

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Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

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Мы добавили еще один онлайн-курс в акционную подборку! До 2 апреля включительно у вас есть возможность купить курсы по УСН, управленческому учету, ФСБУ и бухгалтерии маркетплейсов всего за 3 690 рублей!

🐱‍🏍 Это не шутка — плюс один день акции и плюс один новый курс со скидкой 77%
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КоАП РФ

Ввели штрафы за нарушения при обороте табачной продукции

С 1 апреля 2024 года установлена административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Стандартный вычет

✅ Что изменится в вычетах НДФЛ по поручению Президента

С 2025 года вырастет размер стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей и лимит дохода для него, а порядок предоставления будет беззаявительный.

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Транспортный налог

Предложили в 2 раза снижать транспортный налог за соблюдение ПДД

Хотят становить новую льготу по транспортному налогу для добросовестных водителей.

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Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Успейте записаться на онлайн-курсы со скидкой!

Мы продлили еще на 1 день акцию по продаже онлайн-курсов для бухгалтеров, а еще добавили в нее новый курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Успейте купить!

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Перевозка

Штрафы на авиаперевозчиков за просрочки рейсов увеличили в 4 раза

С 1 апреля 2024 года действуют новые правила ответственности перевозчиков за задержку рейсов.

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Владимир Яковлев
Общество

Обзор. Теория поколений — зумеры, бумеры, меллениалы

Теория поколений — это концепция, предложенная социологами и демографами для классификации людей по году их рождения и общим социокультурным чертам. К какому поколению относитесь вы?

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Индексация пенсий

Цифра дня. Про социальные пенсии

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексированы на 7,5%. Это пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

Цифра дня. Про социальные пенсии
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Маркировка и разрешительный режим на кассах: что меняется в 2024 году

Рассказываем об изменениях в обязательной маркировке товаров и о том, как будет работать разрешительный режим на кассах.

Маркировка и разрешительный режим на кассах: что меняется в 2024 году
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Интересные материалы

Страхование

Создана единая информсистема страхования

С 1 апреля 2024 года закон урегулировал создание в России автоматизированной информационной системы страхования.

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