🔥 Успейте записаться на онлайн-курсы со скидкой!

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
В 2024 году упрощенкой пользуются много организаций, а в спецрежим внесли много изменений.
Из онлайн-курса вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Аналитика, бюджетирование, настройка, отчетность, основы — эксперты по управленческому учету научат решать эти вопросы.
Уроки построили на практике: добавили больше 30 таблиц и инструкций по управленке. Написали тесты для отработки навыков.
Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу
Если вы не применяете или неверно трактуете ФСБУ, то допускаете грубые ошибки в учете и отчетности. Налоговики учтут это при проверке и оштрафуют за грубые нарушения.
Вам не надо изучать 200+ страниц стандартов, мы все сделали за вас. Подготовили онлайн-курс на понятном языке, без канцеляризмов. Добавили 20+ инструкций, 15+ шаблонов, 10 тестов.
Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С
ФАС и ФНС в 2024 году будут тщательно проверять работу площадок и их контрагентов. Продавцам необходима профессиональная помощь в налоговом и бухгалтерском учете, за которую они готовы хорошо платить.
Научим выбирать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.
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