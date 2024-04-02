🔥 Успейте записаться на онлайн-курсы со скидкой!

Мы продлили еще на 1 день акцию по продаже онлайн-курсов для бухгалтеров, а еще добавили в нее новый курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Успейте купить!

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Онлайн-курс — это возможность учиться в удобное время, для его прохождения вам не нужен диплом бухгалтера. За месяц обучения по 1-2 часа в день вы освоите необходимые навыки.

В программах курсов:

обучающие уроки с видео и конспектами ;

тесты для закрепления знаний и самопроверки;

полезные материалы.

Для акции мы выбрали самые популярные у бухгалтеров онлайн-курсы.

В 2024 году упрощенкой пользуются много организаций, а в спецрежим внесли много изменений.

Из онлайн-курса вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

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Аналитика, бюджетирование, настройка, отчетность, основы — эксперты по управленческому учету научат решать эти вопросы.

Уроки построили на практике: добавили больше 30 таблиц и инструкций по управленке. Написали тесты для отработки навыков.

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Если вы не применяете или неверно трактуете ФСБУ, то допускаете грубые ошибки в учете и отчетности. Налоговики учтут это при проверке и оштрафуют за грубые нарушения.

Вам не надо изучать 200+ страниц стандартов, мы все сделали за вас. Подготовили онлайн-курс на понятном языке, без канцеляризмов. Добавили 20+ инструкций, 15+ шаблонов, 10 тестов.

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ФАС и ФНС в 2024 году будут тщательно проверять работу площадок и их контрагентов. Продавцам необходима профессиональная помощь в налоговом и бухгалтерском учете, за которую они готовы хорошо платить.

Научим выбирать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.

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