Как заполнить строки по авансам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал

В декларации за 1 квартал 2024 года будет так:
Строка 220 листа 02 = строка 300 листа 02 декларации за 9 месяцев 2023 года.
Строка 230 листа 02 = строка 310 листа 02 за 9 месяцев 2023.
Строка 290 листа 02 = строка 180 листа 02.
Строка 300 листа 02 = строка 190 листа 02.
Строка 310 листа 02 = строка 200 листа 02.
Как заполнять строки по авансам в годовой декларации, мы рассказывали тут.
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