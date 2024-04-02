Как заполнить строки по авансам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал

В строках 210, 220, 230 листа 02 декларации по налогу на прибыль указывают ранее начисленные авансовые платежи, а в строках 290, 300, 310 – ежемесячные авансы на следующий квартал.

В декларации за 1 квартал 2024 года будет так:

Строка 220 листа 02 = строка 300 листа 02 декларации за 9 месяцев 2023 года.

Строка 230 листа 02 = строка 310 листа 02 за 9 месяцев 2023.

Строка 290 листа 02 = строка 180 листа 02.

Строка 300 листа 02 = строка 190 листа 02.

Строка 310 листа 02 = строка 200 листа 02.

Как заполнять строки по авансам в годовой декларации, мы рассказывали тут.

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