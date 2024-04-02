«Сбер» отменит все ограничения на размер кешбэка

«Сбер» обновил программу лояльности «СберСпасибо» в рамках новой стратегии компании и перехода на человекоцентричную бизнес-модель.

В банке заявили, что программа станет проще и выгоднее. Клиенты теперь сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы СберСпасибо. Бонусы будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров, кешбэк может достигать до 70%. В будущем Сбер намерен начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки, — сообщает РБК.