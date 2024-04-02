ИП может отправить декларацию по УСН через личный кабинет

Напомним, срок сдачи декларации по УСН за 2023 год – 25.04.2024.
Сформировать указанную отчетность можно бесплатно в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Оттуда надо выгрузить файл .XML.
Этот файл надо загрузить в личный кабинет и подписать его квалифицированной электронной подписью.
Поясним, выгружать из программы надо именно в файл, а не в транспортный контейнер для Госуслуг.
Кстати, обсуждение выгрузки идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Пользователи ЛК ИП могут отслеживать статус камеральной проверки декларации, скачивать документы, подтверждающие отправку декларации и результат ее обработки.
О том, как вести налоговый учет на УСН, заполнять ЕНП-уведомления и декларацию, а также использовать все преимущества упрощенки в работе, рассказываем на курсе «Главный бухгалтер на УСН».
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