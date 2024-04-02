ИП может отправить декларацию по УСН через личный кабинет

С 1 апреля через личный кабинет ИП можно отправить до 20 видов отчетности, в том числе – декларацию по УСН.

Напомним, срок сдачи декларации по УСН за 2023 год – 25.04.2024.

Сформировать указанную отчетность можно бесплатно в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Оттуда надо выгрузить файл .XML.

Этот файл надо загрузить в личный кабинет и подписать его квалифицированной электронной подписью.

Поясним, выгружать из программы надо именно в файл, а не в транспортный контейнер для Госуслуг.

Кстати, обсуждение выгрузки идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Пользователи ЛК ИП могут отслеживать статус камеральной проверки декларации, скачивать документы, подтверждающие отправку декларации и результат ее обработки.

О том, как вести налоговый учет на УСН, заполнять ЕНП-уведомления и декларацию, а также использовать все преимущества упрощенки в работе, рассказываем на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

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