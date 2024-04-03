К 2025 году контроль и надзор заменят на профилактические мероприятия, где это возможно

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года, в том числе по контрольно-надзорной деятельности.

Правительство к 1 января 2025 года должно завершить переход от временных ограничений на контрольно-надзорную деятельность к применению системы оценки и управления рисками при проведении контрольных и надзорных мероприятий.

Это означает замену контрольных и надзорных мероприятий в отношении контролируемых лиц, деятельность которых не относится к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, преимущественно на профилактические мероприятия.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 февраля 2025 года.