Через 6 лет МРОТ составит минимум 35 000 рублей

В рамках перечня поручений по реализации послания Федеральному Собранию, озвученного 29 февраля 2024 года, Путин указал кабмину (подп. «с» п. 11) обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев его рост к 2030 году более чем в 2 раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.
Цель — достичь величины МРОТ не менее 35 000 рублей в месяц.
Правительство будет раз в полгода отчитываться об этом.
Напомним, что сейчас федеральный МРОТ составляет 19 242 рубля.
Комментарии5
это когда десяток яиц будет уже 500 рублей)
Ага, через 6 лет эти 35 тыс будут, как 10 тыс
Ну да, главное дать команду. Создание благоприятных условий, чтоб само росло, не догадываемся. Это как посадить семена в землю и закатать в асфальт. Сомневаюсь, что при таких условиях что-то взойдет. Это я про биологию.
«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
(с) Хрущёв Н.С., XXII съезде КПСС в 1961 г.