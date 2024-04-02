Через 6 лет МРОТ составит минимум 35 000 рублей

Президент поставил задачу по повышению минимального размера оплаты труда в России к 2030 году.

В рамках перечня поручений по реализации послания Федеральному Собранию, озвученного 29 февраля 2024 года, Путин указал кабмину (подп. «с» п. 11) обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев его рост к 2030 году более чем в 2 раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

Цель — достичь величины МРОТ не менее 35 000 рублей в месяц.

Правительство будет раз в полгода отчитываться об этом.

Напомним, что сейчас федеральный МРОТ составляет 19 242 рубля.