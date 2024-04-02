☀️Это лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Климатологи допустили, что лето 2024 года может стать самым жарким. В июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы, прогнозируют эксперты.
В Москве, Твери, Калуге, Калининграде прогнозируется до +35 градусов. Температурные рекорды может поставить Дальний Восток, Урал, республики Северного Кавказа, Сибирь, регионы Поволжья.
Аномальная погода приведет к природным катаклизмам, заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев. Рост температур всегда приводит к нарастанию катаклизмов и аномалий в природе, к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений, засух. Кроме этого увеличение температуры чревато повышением уровня мирового океана. Как следствие — затопления низинных территорий.
Комментарии1
Рязань☀️