Общество

☀️Это лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Синоптики прогнозируют, что лето 2024 года может стать аномально жарким. Такая жара может спровоцировать природные катаклизмы.
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Климатологи допустили, что лето 2024 года может стать самым жарким. В июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы, прогнозируют эксперты.

В Москве, Твери, Калуге, Калининграде прогнозируется до +35 градусов. Температурные рекорды может поставить Дальний Восток, Урал, республики Северного Кавказа, Сибирь, регионы Поволжья.

Аномальная погода приведет к природным катаклизмам, заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев. Рост температур всегда приводит к нарастанию катаклизмов и аномалий в природе, к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений, засух. Кроме этого увеличение температуры чревато повышением уровня мирового океана. Как следствие — затопления низинных территорий.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Общество

☀️Это лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Синоптики прогнозируют, что лето 2024 года может стать аномально жарким. Такая жара может спровоцировать природные катаклизмы.

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