🏯 Хотят ввести налог на роскошь. Богатые будут платить за дорогие дома и люксовые авто

Дома, квартиры, дачи стоимостью от 1 млрд рублей и автомобили дороже 20 млн рублей станут объектом налогообложения.

Такая норма заложена в депутатском законопроекте, внесенном в Госдуму.

В НК хотят вести главу 25.5. «Налог на объекты роскоши».

Ставки налога зависят от стоимости недвижимости: от 1 до 2 млрд руб. – 0,3%;

от 2 до 3 млрд руб. – 0,6%;

от 3 до 5 млрд руб. – 0,9%;

свыше 5 млрд руб. – 1,2%.

Для автомобилей ставка будет от 1% до 4% — в зависимости от стоимости авто.

От налога будут освобождены инвалиды боевых действий, герои СССР и РФ, лауреаты госпремий.

В пояснительной записке говорится, что население неравномерно и несправедливо расслоено по уровню доходов.

Перераспределение возможно за счет налогообложения престижного потребления небольшого количества сверхбогатых граждан, считают авторы проекта, депутаты от СРЗП.