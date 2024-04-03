🏯 Хотят ввести налог на роскошь. Богатые будут платить за дорогие дома и люксовые авто

Такая норма заложена в депутатском законопроекте, внесенном в Госдуму.
В НК хотят вести главу 25.5. «Налог на объекты роскоши».
Ставки налога зависят от стоимости недвижимости:
от 1 до 2 млрд руб. – 0,3%;
от 2 до 3 млрд руб. – 0,6%;
от 3 до 5 млрд руб. – 0,9%;
свыше 5 млрд руб. – 1,2%.
Для автомобилей ставка будет от 1% до 4% — в зависимости от стоимости авто.
От налога будут освобождены инвалиды боевых действий, герои СССР и РФ, лауреаты госпремий.
В пояснительной записке говорится, что население неравномерно и несправедливо расслоено по уровню доходов.
Перераспределение возможно за счет налогообложения престижного потребления небольшого количества сверхбогатых граждан, считают авторы проекта, депутаты от СРЗП.
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