Зарплаты бюджетников уравняют

Согласно подп. «а» пункта 13 поручений президента кабмину по итогам его обращения к Федсобранию, в целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Путина 2012 года, разработают меры, направленные на стимулирование структурных улучшений в бюджетном секторе и совершенствование системы оплаты труда бюджетников.

Это предусматривает в том числе устранение экономически необоснованных различий в уровне оплаты труда работников:

одной организации;

различных организаций, занимающимся одним видом деятельности и (или) расположенных на территориях разных регионов России.

Какие именно меры будут приняты, пока не уточняется.