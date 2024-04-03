Зарплата

Зарплаты бюджетников уравняют

Правительству поручено устранить экономически необоснованные различия в уровне оплаты труда работников бюджетной сферы.

Согласно подп. «а» пункта 13 поручений президента кабмину по итогам его обращения к Федсобранию, в целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Путина 2012 года, разработают меры, направленные на стимулирование структурных улучшений в бюджетном секторе и совершенствование системы оплаты труда бюджетников.

Это предусматривает в том числе устранение экономически необоснованных различий в уровне оплаты труда работников:

  • одной организации;

  • различных организаций, занимающимся одним видом деятельности и (или) расположенных на территориях разных регионов России.

Какие именно меры будут приняты, пока не уточняется.

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Зарплата

Зарплаты бюджетников уравняют

Правительству поручено устранить экономически необоснованные различия в уровне оплаты труда работников бюджетной сферы.

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