Для бюджетников введут новые системы оплаты труда

В 2025 году в отдельных субъектах РФ (какие пока не уточняется) пройдут пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетного сектора.

В 2026 году с учетом результатов реализации этих проектов утвердят новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций. А с 2027 года начнут их внедрять.

В поручениях Путина кабмину особо указано на неукоснительное соблюдение установленных его указами целевых показателей уровня зарплаты бюджетников в период до внедрения новых систем оплаты труда.