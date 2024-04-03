Выездные налоговые проверки

Налоговые доначисления бизнесу резко упали, но не для всех

Количество выездных проверок и объем претензий существенно снизились. В ФНС подвели итоги по выездным налоговым проверкам за 2023 год.
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По итогам 2023 года сумма доначислений налогов в рамках выездных проверок компаний снизилась на 31% по сравнению с 2022 годом, составив 301,4 млрд руб., сообщили в ФНС.

В ФНС объяснили, что снижение суммы доначислений по результатам выездных проверок в первую очередь связано с сокращением их количества практически вдвое. Количество выездных проверок организаций в прошлом году снизилось в 1,8 раза относительно 2022 года. Было 9,4 тыс. проверок, а стало 4,96 тыс.

Глава ФНС Даниил Егоров объяснял такое снижение автоматизацией процедур контроля и применением риск-анализа.

По отдельным категориям крупнейших налогоплательщиков сумма и средний размер доначислений в 2023 году по итогам выездных проверок выросли в разы.Увеличились доначисления в нефтегазовом секторе и в валютной отрасли. В этих секторах средний размер доначислений в 2023 году в рамках одной проверки вырос на 253% — с 529,8 млн до 1,87 млрд руб. При этом число контрольных мероприятий по этим компаниям, напротив, сократилось — на 8% за год.

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