Самозанятые

Когда сотрудничество с самозанятыми вызовет подозрение: вопрос-ответ

С 1 марта 2024 года заработала норма про межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Туда ФНС будет передавать в том числе информацию о сотрудничестве компаний с самозанятыми.
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«Лимит» на самозанятых такой – 10 человек с оплатой в среднем по 20 000 рублей, срок работы – 3 месяца.

На «Клерке» прошел вебинар, на котором эксперт Елена Пономарева ответила на вопросы слушателей.

На комиссию вызовут только при всех трех показателях по самозанятым – численность, оплата и срок – или достаточно одного?

Только если совпадают все три параметра. Если в компании всего 1 самозанятый с доходом свыше 20 000 рублей и сроком работы от 3 месяцев, то она под критерии вызова на комиссию не подпадает.

Если самозанятому дают доступ на сервер заказчика – это признак трудового отношения?

Нет, это доступ к ресурсам работодателя для сдачи своей работы, но не стационарное рабочее место. Аналогично – когда самозанятый занимается продвижением соцсетей и имеет туда доступ – пароли.

Если самозанятый работает на стройке и у него есть пропуск туда, это признак трудовых отношений?

Да, так как это территория работодателя, которая находится под контролем работодателя. Если этому человеку еще и выдают СИЗ (каску и т. д.), то риск переквалификации ГПХ-договора в трудовой – высокий.

На комиссии компании придется доказывать чистоту этих ГПХ-отношений.

Чтобы больше узнать про минимизацию риска при сотрудничестве с самозанятыми, смотрите полную запись вебинара.

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