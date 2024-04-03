⚡️ Итоги дня: посылки AliExpress доставят ракетой, Белгород — лучших город для жизни, мошенники добрались до детей

Собрали интересные новости за 3 апреля в кратком дайджесте:

Самым разбогатевшим за год российским миллиардером по версии Forbes стал основатель Красное&Белое Сергей Студенников. За год его состояние взлетело на 113%. Сейчас капитал предпринимателя оценивается в $3,2 млрд.

Михаил Мишустин: комфортным должно быть не только жилье, но и набережные, улицы вокруг него.

Мошенники начали активно втягивать детей в свои схемы. Они за вознаграждение просят подростков оформить на себя банковский карты и передать их реквизиты.

Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек.

Монетизация в Telegram будет доступна в России. Администраторы каналов получат вознаграждения за рекламу, если рекламодатель купил пост за TON и его увидели подписчики канала не из стран-исключений.

Посылки AliExpress будут доставлять ракетами в любую точку мира меньше чем за час. Alibaba и стартап Space Epoch уже тестируют двигатель для новой многоразовой ракеты с грузоподъемностью 10 тонн.

Как ни странно, Белгород признали одним из лучших городов для жизни в России. Город вошёл в топ-5 крупных городов рейтинга Минстроя.