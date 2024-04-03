⚡️ Итоги дня: посылки AliExpress доставят ракетой, Белгород — лучших город для жизни, мошенники добрались до детей

Собрали интересные новости за 3 апреля в кратком дайджесте:
Самым разбогатевшим за год российским миллиардером по версии Forbes стал основатель Красное&Белое Сергей Студенников. За год его состояние взлетело на 113%. Сейчас капитал предпринимателя оценивается в $3,2 млрд.
Михаил Мишустин: комфортным должно быть не только жилье, но и набережные, улицы вокруг него.
Мошенники начали активно втягивать детей в свои схемы. Они за вознаграждение просят подростков оформить на себя банковский карты и передать их реквизиты.
Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек.
Монетизация в Telegram будет доступна в России. Администраторы каналов получат вознаграждения за рекламу, если рекламодатель купил пост за TON и его увидели подписчики канала не из стран-исключений.
Посылки AliExpress будут доставлять ракетами в любую точку мира меньше чем за час. Alibaba и стартап Space Epoch уже тестируют двигатель для новой многоразовой ракеты с грузоподъемностью 10 тонн.
Как ни странно, Белгород признали одним из лучших городов для жизни в России. Город вошёл в топ-5 крупных городов рейтинга Минстроя.
В столичном районе Южное Бутово орудует ОПГ бывших. В этом давно обжитом районе который год хозяйничают козы пенсионера из частного дома. Козы поедают цветы на клумбах, запрыгивают на автомобили и залезают в помойки.
Банк России опубликовал отчет, в котором говорится, что граждане осуществили на биржах криптотранзакции на сумму $51 миллион (4.78 трлн рублей).
Amazon закрывает свои магазины с ИИ-технологией «Взял и иди». Основной причиной закрытия стала невозможность в полном объеме автоматизировать систему оплаты. Вместо считывающих датчиков за покупателями наблюдали по камерам более 1000 индусов, которые в ручном режиме следили за клиентами магазинов и пробивали чеки.
Сегодня День хороших людей, День отказа oт скучный работы и Вceмиpный день вечеринки. Зажигаем?
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
Комментарии1
предлагаю чиновников из минстроя отправить в белгород на пмж, раз там так хорошо