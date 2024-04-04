Бухотчетность за 2024 год надо будет составлять по старым формам. Но это не точно

Об этом мы рассказывали тут.
В документе говорится, что с 01.01.2025 утрачивает силу приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н. Между тем в этом приказе приведены формы бухотчетности.
Отчетность за 2024 год надо сдавать в 2025 году, когда приказ № 66н уже будет недействующим, но при этом образцы форм по ФСБУ 4/2023 еще не будут применяться.
На этот нюанс обратили внимание в Фонде НРБУ БМЦ.
Также неясна судьба ПБУ 4/99. Пока приказа о его отмене нет.
Между тем, Минфин сообщил, что с 01.01.2025 не действуют:
положение о ведении бухучета по приказу Минфина от 29.07.1998 № 34н.
По-видимому, соответствующий приказ сейчас готовится.
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