Бухотчетность за 2024 год надо будет составлять по старым формам. Но это не точно

Недавно утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Он применяется с отчетности за 2025 год и досрочное применение не предусмотрено.

Об этом мы рассказывали тут.

В документе говорится, что с 01.01.2025 утрачивает силу приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н. Между тем в этом приказе приведены формы бухотчетности.

Отчетность за 2024 год надо сдавать в 2025 году, когда приказ № 66н уже будет недействующим, но при этом образцы форм по ФСБУ 4/2023 еще не будут применяться.

На этот нюанс обратили внимание в Фонде НРБУ БМЦ.

Также неясна судьба ПБУ 4/99. Пока приказа о его отмене нет.

Между тем, Минфин сообщил, что с 01.01.2025 не действуют:

По-видимому, соответствующий приказ сейчас готовится.

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