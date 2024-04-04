Белоруссия и Таджикистан тоже могут прекратить прием карт «Мир»

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Карты «Мир» после Киргизии могут прекратить обслуживать Таджикистан и Белоруссия.
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Платежные системы дружественных стран постепенно отказываются от российских карт. Возможно, что вслед за Киргизией может прекратить обслуживать «Мир» Таджикистан и Белоруссия.

Договоры Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир» с белорусской «Белкарт» и таджикской «Корти Милли» аналогичны тем, что были заключены с армянской ArCa и киргизской «Элкарт». Белорусские и таджикские банки до сих пор выпускают карты международных платежных систем, которые также активно лоббируют прекращение работы банков в странах СНГ с картами «Мир», — пишет «Коммерсантъ».

Белоруссия и Таджикистан заинтересованы в приеме российских карт, через которые идут серьезные финансовые потоки. Однако вторичные санкции США тоже могут серьезно ударить по экономике, поэтому страны будут тщательно оценивать риски и выгоды.

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