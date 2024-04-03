С 3 апреля начали действовать ограничения на сдачу квартир в аренду

Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые защищают интересы соседей при аренде квартир и иных жилых помещений, в том числе посуточно.

В силу федерального закона от 23.03.2024 № 55-ФЗ сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно теперь только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей.

Кроме того, нельзя сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за арендатора вынуждены платить остальные соседи.

Теперь для сдачи жилья необходима «… оснащенность помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». Иначе соседи вправе обратиться в суд.

Новшество затрагивает сдающих жилье и физлиц, и компании.

Ранее мы писали об этом законе здесь.

Комментарии

8
  • e.svetlickaya

    Я правильно понимаю, что теперь снять квартиру, например, с собакой можно, только если все соседи с этим согласны будут?

    • mirnyydukh

      Заключение договора аренды/найма не требует получения согласия всех соседей. Но, если кто-то из них считает, что, например, наличие/содержание собаки квартирантом нарушает его права, сосед может обратиться в суд. А дальше уже судья будет решать, прекращать такой договор аренды/найма или нет.

      • e.svetlickaya

        ну так для арендодателя проще вообще не связываться "с собаками и детьми" в таком случае, чем по судам потом таскаться

        • mirnyydukh

          Ну, почему же сразу "не связываться"? Просто уведомить, что квартирант должен соблюдать права соседей и правила пользования общедомовым имуществом. Нарушить права окружающих можно, не имея ни домашних животных, ни детей: незаконно курить в местах общего пользования, пить-гулять-веселиться-шуметь, мусорить и т.д.

          Дети и домашние животные есть не только у квартирантов, но и у соседей, поэтому одно их наличие у квартиранта не может ущемлять ничьих интересов. Сдача недвижимости в найм/аренду приносит доход, от которого неразумно отказываться. Кроме того, если откажете в найме/аренде по причине национальности/наличия животных/детей, кто-то может счесть это дискриминацией и из вредности посудиться с вами.

          ИМХО, голову нужно ко всему прикладывать, а не отказывать по причине "кабы чего не вышло".

      • Людмила М.
        Бухгалтер

        Нет. Ну ок. А если я не арендатор а хозяин квартиры? То я могу держать стадо собак? И пофиг на соседей? Что за дисриминация. По итогу закон ввели чтобы соседи стучали на тех, кто сдаёт квартиры, а потом фнс их прижимала на оплату налогов. Вот и всё.

      • bogdanovv

        с чем в суд идти-то, откуда взять инфу, какой именно договор аренды расторгать? ждать, пока суд сам запросит? это затянется же надолго, ну расторгнут один договор по суду, а сосед новый заключит и так бесконечно?

        • mirnyydukh

          С поправками в закон и идти и изложением существа недовольства.
          Если Вас что-то не устраивает, я бы с обращения в полицию начала (только не бейте за такое предложение - в моей жизни это много раз срабатывало, кроме того, у участкового есть полномочия проверить и документы, и основания проживания в квартире).
          Недавно прочла в прессе, что питерский барабанщик докучал соседям. Как итог, по суду соседи взыскали с него 200 000 руб. Как долго они судились, не знаю.

  • bogdanovv

    собаки-то ладно, а вот 30-40 таджиков в одной квартире, как суд расценит, ущемляют мои соседские права или нет?

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