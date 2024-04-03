С 3 апреля начали действовать ограничения на сдачу квартир в аренду

Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые защищают интересы соседей при аренде квартир и иных жилых помещений, в том числе посуточно.

В силу федерального закона от 23.03.2024 № 55-ФЗ сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно теперь только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей.

Кроме того, нельзя сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за арендатора вынуждены платить остальные соседи.

Теперь для сдачи жилья необходима «… оснащенность помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». Иначе соседи вправе обратиться в суд.

Новшество затрагивает сдающих жилье и физлиц, и компании.

Ранее мы писали об этом законе здесь.