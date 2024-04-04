Власти: рост промышленного производства превзошел самые смелые прогнозы

В рамках ежегодного отчета правительства в Госдуме 3 апреля Мишустин доложил о росте и показателях промышленного производства в России.

По мнению главы кабинета министров, рост промышленного производства превзошел самые смелые прогнозы.

По итогам отчетного 2023 года производство в целом выросло на 3,5%, а обрабатывающий сектор прибавил 7,5 %. Увеличилась и его доля в структуре ВВП — почти до 13%.

Наибольший рост показал машиностроительный комплекс.

Производство в авиастроительной отрасли выросло почти на 20%, увеличена доля отечественных материалов и изделий. В текущем году планируется нарастить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%.

Производство станков выросло более чем на 60%.

На развитие отрасли в ближайшие 6 лет направят около 300 млрд рублей. В результате будет создано более 70 новых производств, которые будут выпускать свыше 500 новых видов станков.

Почти на четверть за 3 года увеличился выпуск продукции химической промышленности, а производство лекарств за прошлый год прибавило более 7%. На рынок выпущено 530 отечественных препаратов.

Россия намерена за 6 лет войти в число 25 ведущих стран мира по количеству промышленных роботов.

Что сказал Мишустин о росте ВВП и главном вызове экономике, мы писали здесь.