ЕНП-уведомление с ошибками не пройдет на ЕНС + опрос

Для уведомлений по ЕНП утвердили контрольные соотношения, которые начнут действовать с 2025 года. Пока же применяются аналогичные КС, но не по приказу ФНС, а по письму.

В сообществе «Клерка» Вконтакте, обсуждая правила заполнения уведомлений, бухгалтеры сетуют:

Напомним, уведомление на НДФЛ за период с 23 по 31 марта надо сдать сегодня 3 апреля.

В контрольных соотношениях — как действующих, так и будущих — заложена проверка на самую раннюю дату сдачи. В частности, уведомление по НДФЛ за 23-31 марта с кодом периода 21/13 можно сдавать начиная с 23 марта.

Сейчас действуют КС, доведенные письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@.

Присоединяйтесь к обсуждению в сообществе «Клерка» Вконтакте!

А вы сдаете уведомления досрочно – до того, как окончился период, за который исчислен налог? Или ждете, когда период закончится?

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