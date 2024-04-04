Обновленная служба занятости может предложить и временную работу

Правительство создает дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями. Для этого запущена модернизация службы занятости.

3 апреля Мишустин в ходе ежегодного отчета перед Госдумой сообщил, что открылось уже более 400 современных кадровых центров. Там помогают найти вакансию с учетом индивидуальной ситуации.

В том числе, если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 000 граждан.

Ещё почти 200 000 прошли переобучение. И большинство приступило к профессиональной деятельности. Среди них – молодежь и предпенсионеры, для которых часто достаточно остро стоит вопрос с поиском места.

Продолжается программа стимулирования найма. Благодаря ей трудоустроились 50 000 человек.

Людям, находящимся в сложной ситуации, можно поправить финансовое положение, заключив социальный контракт. И получить помощь с открытием своего дела, переквалификацией или ведением подсобного хозяйства. В прошлом году этим воспользовалось порядка 700 000 человек. И 3/4 из них существенно улучшили собственные доходы. Некоторые попали, казалось бы, в безвыходное положение, но социальный контракт дал им новый старт в жизни, — поделился глава кабмина.

Мишустин заверил, что правительство и дальше будет развивать такой механизм.