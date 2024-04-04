6-НДФЛ

В 6-НДФЛ за 1 квартал включают мартовский НДФЛ с апрельским сроком уплаты: что это значит

С 1 квартала 2024 года расчет 6-НДФЛ надо сдавать по новой форме, в которой предусмотрено 6 сроков уплаты налога в квартал, а не 3, как было раньше.
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В форму 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года в том числе попадает НДФЛ за март, но по апрельскому сроку уплаты – до 05.04.2024.

Некоторые бухгалтеры из-за этого путаются и неправильно понимают эту норму.

Обсуждение идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер ошибочно полагала, что по третьему сроку уплаты в строке 026 надо указывать НДФЛ с мартовской зарплаты, которая будет выплачена до 5 апреля.

Но это не так. Дата начисления зарплаты не играет роли, значение имеет только дата ее выплаты, она же – дата удержания НДФЛ.

В строке 026 указывают НДФЛ, удержанный с 23 по 31 марта, по которому срок сдачи уведомления – 3 апреля, а срок уплаты – 5 апреля.

Если в компании не было возврата НДФЛ сотрудникам, то сумма в строке 026 = сумма в уведомлении с кодом периода 21/13.

Смотрите в нашей таблице соответствие строк раздела 1 формы 6-НДФЛ и ЕНП-уведомлений.

Период

Строка 6-НДФЛ

Код периода в уведомлении

01.01.24 – 22.01.24

021

21/01

23.01.24 – 31.01.24

022

21/11

01.02.24 – 22.02.24

023

21/02

23.02.24 – 29.02.24

024

21/12

01.03.24 – 22.03.24

025

21/03

23.03.24 – 31.03.24

026

21/13

Подробнее о том, как составлять уведомления по ЕНП на НДФЛ и 6-НДФЛ в 2024 году, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

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Комментарии

4
  • понаехавший Тут

    Передайте Егорову совет чтобы уведомление сдавалось и НДФЛ уплачивался в последний рабочий день месяца, по всем платежам за месяц. И тогда наступит всеобщее счастье и просветление.

    • RayaYARA

      У меня для него есть иной совет, но УК не пропустит

  • RayaYARA
    Этот комментарий удален.
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