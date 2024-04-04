В 6-НДФЛ за 1 квартал включают мартовский НДФЛ с апрельским сроком уплаты: что это значит

В форму 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года в том числе попадает НДФЛ за март, но по апрельскому сроку уплаты – до 05.04.2024.
Некоторые бухгалтеры из-за этого путаются и неправильно понимают эту норму.
Обсуждение идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Бухгалтер ошибочно полагала, что по третьему сроку уплаты в строке 026 надо указывать НДФЛ с мартовской зарплаты, которая будет выплачена до 5 апреля.
Но это не так. Дата начисления зарплаты не играет роли, значение имеет только дата ее выплаты, она же – дата удержания НДФЛ.
В строке 026 указывают НДФЛ, удержанный с 23 по 31 марта, по которому срок сдачи уведомления – 3 апреля, а срок уплаты – 5 апреля.
Если в компании не было возврата НДФЛ сотрудникам, то сумма в строке 026 = сумма в уведомлении с кодом периода 21/13.
Смотрите в нашей таблице соответствие строк раздела 1 формы 6-НДФЛ и ЕНП-уведомлений.
Период
Строка 6-НДФЛ
Код периода в уведомлении
01.01.24 – 22.01.24
021
21/01
23.01.24 – 31.01.24
022
21/11
01.02.24 – 22.02.24
023
21/02
23.02.24 – 29.02.24
024
21/12
01.03.24 – 22.03.24
025
21/03
23.03.24 – 31.03.24
026
21/13
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Комментарии4
В последнем периоде допущена опечатка: 23.02.24 – 31.03.24
Передайте Егорову совет чтобы уведомление сдавалось и НДФЛ уплачивался в последний рабочий день месяца, по всем платежам за месяц. И тогда наступит всеобщее счастье и просветление.
У меня для него есть иной совет, но УК не пропустит