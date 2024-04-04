В какой строке декларации УСН указывать взносы ИП 1%: пример

До 25 апреля ИП на УСН должны сдать декларацию за 2023 год. При расчете налога на УСН «доходы» можно применить вычет в том числе в виде взносов 1% за 2023 год.

Взносы ИП отражают в строках 140-143 раздела 2 декларации.

Распределение взносов за 2023 год по этим строкам ИП делает самостоятельно на свое усмотрение.

Главное, чтобы: сумма в строке 130 была меньше или равна сумме в строке 140;

строка 131 не должна быть больше строки 141 и т. д. То есть вычет не должен превышать сумму налога.

Что касается взносов 1%, то их также не обязательно ставить только в строку 143. Можно распределить их по строкам 140-143.

При этом дата уплаты этих взносов значения не имеет. Для уменьшения налога платить их необязательно.

Пример

Доход ИП в 2023 году составлял 1 000 000 рублей в квартал.

Смотрите в таблице, как заполнить строки по налогу и взносам.

Налог Вычет на взносы Налог к уплате стр. сумма стр. сумма стр. сумма 1 квартал 130 1 000 000 х 6% = 60 000 140 45 842 + 7000 = 52 842 020 60 000 – 52 842 = 7158 Полугодие 131 2 000 000 х 6% = 120 000 141 45 842 + 17 000 = 62 842 040 120 000 – 62 842 ­– 7158 = 50 000 9 месяцев 132 3 000 000 х 6% = 180 000 142 45 842 + 27 000 = 72 842 070 180 000 – 72 842 –7158 – 50 000 = 50 000 Год 133 4 000 000 х 6% = 240 000 143 45 842 + 37 000 = 82 842 100 240 000 – 82 842 – 7158 – 50 000 – 50 000 = 50 000

При расчете авансов годовая сумма дохода еще не известна, поэтому для уменьшения аванса за отчетный период ИП учитывает взносы 1% с дохода за этот же отчетный период. Впрочем, нет запрета потом при составлении декларации все взносы 1% за год учесть, например, для уменьшения аванса за 1 квартал по строке 140.

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