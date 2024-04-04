В какой строке декларации УСН указывать взносы ИП 1%: пример

Взносы ИП отражают в строках 140-143 раздела 2 декларации.
Распределение взносов за 2023 год по этим строкам ИП делает самостоятельно на свое усмотрение.
Главное, чтобы:
сумма в строке 130 была меньше или равна сумме в строке 140;
строка 131 не должна быть больше строки 141 и т. д.
То есть вычет не должен превышать сумму налога.
Что касается взносов 1%, то их также не обязательно ставить только в строку 143. Можно распределить их по строкам 140-143.
При этом дата уплаты этих взносов значения не имеет. Для уменьшения налога платить их необязательно.
Пример
Доход ИП в 2023 году составлял 1 000 000 рублей в квартал.
Смотрите в таблице, как заполнить строки по налогу и взносам.
Налог
Вычет на взносы
Налог к уплате
стр.
сумма
стр.
сумма
стр.
сумма
1 квартал
130
1 000 000 х 6% = 60 000
140
45 842 + 7000 = 52 842
020
60 000 – 52 842 = 7158
Полугодие
131
2 000 000 х 6% = 120 000
141
45 842 + 17 000 = 62 842
040
120 000 – 62 842 – 7158 = 50 000
9 месяцев
132
3 000 000 х 6% = 180 000
142
45 842 + 27 000 = 72 842
070
180 000 – 72 842 –7158 – 50 000 = 50 000
Год
133
4 000 000 х 6% = 240 000
143
45 842 + 37 000 = 82 842
100
240 000 – 82 842 – 7158 – 50 000 – 50 000 = 50 000
При расчете авансов годовая сумма дохода еще не известна, поэтому для уменьшения аванса за отчетный период ИП учитывает взносы 1% с дохода за этот же отчетный период. Впрочем, нет запрета потом при составлении декларации все взносы 1% за год учесть, например, для уменьшения аванса за 1 квартал по строке 140.
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