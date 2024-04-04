💥 Начался весенний призыв: как компаниям не нарваться на штрафы

Президент подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Расскажем, как действовать, если сотрудник призывного возраста сообщил, что его вызывают в военкомат, или повестка пришла на адрес компании.

С апреля у компаний прибавилось работы. Президент подписал указ от 31.03.2024 № 222 о весеннем призыве на срочную службу. Согласно указу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Отправка призывников в войска со сборных пунктов в регионах начнется 15 апреля.

А это значит, что вам придется вручать сотрудникам призывного возраста повестки, которые пришли на адрес компании, освобождать их от работы на время явки в военкомат или оформлять увольнение, если сотрудника призовут на службу.

Если военкомат оправил повестку в компанию, вручайте ее работнику под подпись и в присутствии свидетелей. Заполните отрезную часть повестки, попросите работника заполнить дату оповещения и подпись. Распишитесь в том, что сообщили работнику о вызове, и укажите дату оповещения. Отрезную часть направьте обратно в военкомат. Рекомендуем перед отправкой сделать себе копию.

Если компания не известит работника, что его вызывают в военкомат, ее ждут штрафы: директора или ответственного за воинский учет сотрудника оштрафуют от 40 000 до 50 000 руб., организацию — от 350 000 до 400 000 руб.

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