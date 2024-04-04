🔄 Очень скоро проверки заменят на профилактические мероприятия, где возможно. Наши подписчики: а потом вернут

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Это означает замену контрольных и надзорных мероприятий в отношении контролируемых компаний, ИП и физлиц, деятельность которых не относится к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, преимущественно на профилактические мероприятия.

Такое поручение дал кабмину президент в рамках реализации своего февральского послания Федеральному Собранию.

Инициативу уже начали обсуждать подписчики сообщества «Клерка» Вконтакте. Например, есть такое мнение, совсем не оптимистическое:

На какие именно профилактические мероприятия могут заменить обычный проверочный контроль и надзор?

Присоединяйтесь и вы к сообществу «Клерка» Вконтакте, чтобы поделиться мнением или опытом.

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