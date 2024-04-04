53% региональных дорог стали удобнее и безопаснее

Глава кабмина рассказал, что занимались масштабным обновлением дорог – от улиц в каждом населенном пункте до подъездных путей к предприятиям.
Цели в дорожном строительстве, которые ставил президент, уже, кстати, во многом достигнуты, а по ряду показателей – перевыполнены. На конец прошлого года соответствовали всем нормативам и стали удобнее, безопаснее около 53% региональных дорог и свыше двух третей – опорных, — заметил Мишустин.
По всей стране создано и отремонтировано более 31 тыс. км шоссе.
Открыто движение по скоростной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Он подчеркнул, что это важнейший проект. Это и новые рабочие места, качество жизни людей.
Повышение связанности и транспортной доступности внутри большой страны — стратегический приоритет.
Комментарии3
а 47% не стали
Как-только мишустин начинает хвалиться, сразу понимаешь - сплошные косяки.
Вот отзыв по пресловутой М-12 Восток (не мой):
"Отчитались Президенту, что сдали трассу раньше срока, а на выходе - сплошные недоработки и косяки: отсутствие необходимого количества заправок, далекое от идеального качество дорожного покрытия, отсутствие мест для остановки транспорта на экстренный случай без риска для жизни, отсутствие каких-либо удобств. Сплошные потраченные нервы, время и деньги!"
Это про Подмосковье?🤔Приглашаю любую дорожную комиссию из любых кабинетов в Рязань😄Пересмотреть статистику так сказать))))))))))))))