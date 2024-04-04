53% региональных дорог стали удобнее и безопаснее

😂Самые необычные вакансии на рынке. Куда пойти работать, если бухгалтерия надоела

Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в соцсетях и на профильных сайтах, например, на «Клерке». Но, если вы решили бросить бухгалтерию и пока не знаете, в какой отрасли хотите работать, то мы и тут поможем. Подготовили для вас дайджест с самыми необычными вакансиями. Кто хочет стать зубной феей?