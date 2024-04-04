Начался весенний призыв уже по новым правилам 2024 года! Получите актуальные знания по ведению воинского учета в организации, чтобы не нарваться на огромные штрафы.

Согласно указу президента, 1 апреля стартовал весенний призыв срочников. А значит, у ответственных за ведение воинского учета в компании прибавится работы.

Надо вручать сотрудникам призывного возраста повестки, освобождать их от работы на время явки в военкомат. Или оформлять увольнение, если сотрудника призовут на службу.

Чтобы вы не допустили ни одной ошибки, а фирме не пришлось платить штрафы до полумиллиона рублей, мы создали новый онлайн-курс «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С», в котором учли все изменения в законодательстве 2024 года.

Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому вы отработаете навыки ведения воинского учета в 1С:ЗУП: научитесь настраивать программу, заполнять сведения, формировать отчеты для военкоматов.

Узнаете, как поставить работника на учет, какие документы нужно запросить, как оформить отсрочку или бронь специалисту.

Кроме этого, получите пошаговый алгоритм по ведению воинского учета и образцы всех документов по новым правилам 2024 года.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 4900 рублей вместо 16 000 рублей!

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После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.