Власти отремонтируют 75 аэропортов

За 6 лет будут обновлены еще не менее 75 аэропортов. И на эти цели направят четверть триллиона рублей.
Учитывая уникальную географию, России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой. Поэтому не только занимались возрождением отечественного авиастроения, но также активно вели модернизацию аэродромов в регионах, — отчитался премьер-министр.
За 2023 год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в 9 городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске, Магнитогорске.
В начале 2024 года выполнены первые этапы работ в Кемерове, в поселении Удачный, которое расположено в непосредственной близости от Северного полярного круга. Завершено строительство в Томске.
Люди уже пользуются преимуществами более коротких и удобных маршрутов: впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве.
Комментарии2
особенно южане - самые большие любители коротких маршрутов
как-то немного для 75 аэропортов