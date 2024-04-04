Власти отремонтируют 75 аэропортов

Президент в послании Федеральному Собранию поставил перед правительством новую задачу по повышению авиационной мобильности граждан. Мишустин рассказал, как это будет реализовано.

За 6 лет будут обновлены еще не менее 75 аэропортов. И на эти цели направят четверть триллиона рублей.

Учитывая уникальную географию, России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой. Поэтому не только занимались возрождением отечественного авиастроения, но также активно вели модернизацию аэродромов в регионах, — отчитался премьер-министр.

За 2023 год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в 9 городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске, Магнитогорске.

В начале 2024 года выполнены первые этапы работ в Кемерове, в поселении Удачный, которое расположено в непосредственной близости от Северного полярного круга. Завершено строительство в Томске.

Люди уже пользуются преимуществами более коротких и удобных маршрутов: впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве.