По словам Мишустина, для достижения технологического суверенитета экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров. Для этого пересмотрели подходы к обучению в колледжах. Чтобы знания, которые там получают сегодня свыше 3,7 миллиона студентов, максимально соответствовали запросам рынка труда.

Для этого, в первую очередь, модернизируем материально-техническую базу. Причем не только за счет федерального бюджета. Регионы самостоятельно создали у себя в прошлом году более 1000 мастерских в четырех с лишним сотнях образовательных организаций, — отметил глава кабмина.

И как результат – почти все выпускники после завершения учебы устраиваются по профилю, — заключил он.